شؤون فلسطينية

"الإعلام" تطالب بتوفير حماية دولية للصحافيين

"الإعلام" تطالب بتوفير حماية دولية للصحافيين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام أن إصابة مصور تلفزيون فلسطين لؤي سمحان والمراسل محمود فوزي، ومحاصرة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على دير الحطب بنابلس تتطلب توفير حماية دولية لحراس الحقيقة.

وبينت أن تمادي دولة الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين يأتي جراء تجاهل الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الخاص بحماية الصحافيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وطالبت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين التحرك بكل السبل مع دولة احتلال يستسهل جيشها الضغط على الزناد، ويمعن في إسكات كل صوت وعدسة ومنبر ينقل العدوان ويناصر رسالة الحرية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم.

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