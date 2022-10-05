مجدلاني الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لامتنا العربية



وتابع د. مجدلاني إن السادس من أكتوبر يعتبر من أهم النتائج التي حققتها مصر هي أسترداد الحرية والعزة والكرامة وأسترداد الأراضي المفقودة .



وأضاف بأن حرب أكتوبر حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ولا يهزم، ولكن قوة وإرادة الجيش المصري كانت أكبر من كل ذلك.



وعبرعن الفخر والاعتزاز بهذا النصر العظيم ولأشقائنا المصريين الذين سطروا امجاد الانتصارات لكل العرب، مؤكداً بأن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها من أي محتل لارضها .

كما هنأ أيضا جيش التحرير الفلسطيني بهذا النصر، والذي كان يقف جنبا إلى جنب مع الجيش المصري حتي تحرير ودحر المحتل الاسرائيلي عن الأراضي المصرية.



وبين أن الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر وما شكله ذلك الانتصار التاريخي من إعادة الروح لامتنا العربية، وبالثقة بقدرات وطاقات أبنائها، وبكل اعتزاز فقد حافظت القوات المسلحة المصرية على مكانتها العظيمة ودورها المحفور في قلب وذاكرة كل مصري و فلسطيني وعربي.



واختتم "نكرر تهنئتنا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، ونتطلع دوماً لاستمرارية الدور المصري الشقيق الريادي والحاسم في كل قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، نهنئ الشعبين الشقيقتين مصر وسوريا فى ذكرى انتصار الجيش العربي فى معارك تحرير الأرض العربية بذكرى حرب السادس من اكتوبر المجيدة والتي تحل هذه الأيام الذكرى الـ49 لها، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد ارض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.