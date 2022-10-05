حريات والداخلية يختتمان تدريباً للمؤسسة الأمنية حولمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

رام الله - دنيا الوطنأنجز مركز الدفاع عن الحريات والحقوقالمدنية "حريات" وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد فيقطاع الأمن، بالتعاون مع مركز التدريب بوزارة الداخلية 5 دورات تدريبية على "مدونة الأخلاقياتوقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني"، في قاعة الغرفة التجاريةبرام الله، بمشاركة 112 ضابطاً من منتسبي الأجهزة الأمنية خلال شهري آب وأيلول2020.ونُفّذت الدورة بواقع 3 أيام لكل دورة بمجموع 15 ساعةتدريبية، وقام بالتدريب مختصون وخبراء من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركزحريات والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ومؤسسة الحق، ونقابة الصحفيين،وطاقم من مركز التدريب بوزارة الداخلية، الأمر الذي شكّل تنوعاً في أساليب وموادالتدريب، وخلق نقاشات وتفاعلات واسعة بين المشاركين من المؤسسة الامنية والمدربين.واستهدفت الدورة مشاركين من "الإدارة الماليةالعسكرية، هيئة التدريب العسكري، هيئة قضاء قوى الأمن، هيئة الإمداد والتجهيز،الحرس الرئاسي، الضابطة الجمركية، هيئة التوجيه السياسي والوطني، وزارة الداخلية،الاستخبارات العسكرية، جامعة الاستقلال، الارتباط العسكري، الأمن الوقائي، الأمنالوطني، مديرية التسليح العام، المخابرات العامة، الخدمات الطبية العسكرية، الدفاعالمدني، الشرطة المدنية، وحدة النوع الاجتماعي، هيئة التنظيم والإدارة، العلاقاتالعامة"، لإعداد مدربين لتدريب زملائهم في أجهزتهم بهدف وصول المدونة لكافةمنتسبي المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بها وتعزيز احترام حقوق الإنسان في دولةفلسطين، تعبيراً عن أهمية المدونة وما تتمتع به من شمولية وإلزامية، كونها موحدةوصادرة عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 1/5/2018، كما تعتبر هذه المدونة أحد ادواتالمساءلة التي تستخدمها المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوقالمواطنين.واشتملت التدريبات على مواد كثيرة ومتنوعة مثل: أحكامالمدونة وقيمها وغاياتها، القانون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مناهضةالتعذيب، مكافحة الفساد، حرية الإعلام والمساءلة، التجمعات السلمية والتدرجباستخدام القوة، العقيدة الأمنية والاتفاقيات الدولية.وفي ختام كل دورة جرى توزيع شهادات التخرّج بمشاركة وكيلوزارة الداخلية السيد يوسف حرب، ومدير مركز التدريب العميد إحسان حمايل، وحلميالأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.وأكد حريات ومركز التدريب على أهمية هذه الدورات وضرورةالاستمرار بها،سيما وأنّه تم إنجاز عشرات الدورات التدريبية في المرحلة السابقةوتم تخريج 1019مشاركاً من الجنسين، بهدف تطوير أداء أفراد المؤسسة الأمنية، بمايضمن الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتعزيز مكانةالدولة الفلسطينية في كافة المستويات والمحافل الدولية.وثمّن حريات جهود مركز التدريب بوزارة الداخلية ودورهمفي التنسيق والإعداد لضمان نجاح الدورات، ويأمل حريات المزيد من العمل مع وزارةالداخلية واستكمال مراكمة الإنجازات.