مباشر | تغطية صحفية: شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام دير الحطب شرق نابلس

شؤون فلسطينية

بعد حصار لساعات.. الاحتلال يعتقل المطارد سلمان عمران بعد نفاد ذخيرته

بعد حصار لساعات.. الاحتلال يعتقل المطارد سلمان عمران بعد نفاد ذخيرته
لحظة تسليم عمران لنفسه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام محلية، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمطارد سلمان عمران، بعد نفاد ذخيرته وحصاره لساعات داخل منزله الكائن في بلدة دير الحطب شرق نابلس.

وذكر (تلفزيون فلسطين) أن المطارد عمران قام بتسليم نفسه عقب محاصرة قوات الاحتلال لمنزله لأكثر من 3 ساعات، ما أدى لنفاد ذخيرته ما دفعه لتسليم نفسه.

وأضاف أن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة، في محيط منزل عمران، بالإضافة للمواجهات المندلعة بين المواطنين وقوات الاحتلال في نابلس والتي أدت لاستشهاد الشاب علاء ناصر زغل وإصابة آخرين.

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