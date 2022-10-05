مال وأعمال

بمليوني برميل يومياً.. مجموعة "أوبك+" توافق على خفض إنتاج النفط

بمليوني برميل يومياً.. مجموعة "أوبك+" توافق على خفض إنتاج النفط
اوبك
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.

ولم تكشف الوكالة عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.

وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا اليوم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.

 

 

أخبار ذات صلة

لمنع خفض إنتاج النفط.. الولايات المتحدة تضغط على &#34;أوبك+&#34;

لمنع خفض إنتاج النفط.. الولايات المتحدة تضغط على "أوبك+"

بدعم من تراجع عوائد السندات.. الذهب يرتفع بأكبر قدر منذ مارس

بدعم من تراجع عوائد السندات.. الذهب يرتفع بأكبر قدر منذ مارس

&#34;ملتقى دبي للميتافيرس&#34; يرسم ملامح مستقبل الإنسان في عصر الميتافيرس

"ملتقى دبي للميتافيرس" يرسم ملامح مستقبل الإنسان في عصر الميتافيرس

منتجع وسفاري زامبيزي ساندز ريفر أول منتجع يدعم المجتمع المحلي ويحافظ على النظام البيئي

منتجع وسفاري زامبيزي ساندز ريفر أول منتجع يدعم المجتمع المحلي ويحافظ على النظام البيئي

اليابان تعيد فتح أبوابها للسياح بدءاً من 11 أكتوبر المقبل

اليابان تعيد فتح أبوابها للسياح بدءاً من 11 أكتوبر المقبل

‫مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وشركة إنترسيستمز تحتفلان بشراكتهما الناجحة لـ19 عاماً

‫مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وشركة إنترسيستمز تحتفلان بشراكتهما الناجحة لـ19 عاماً

‫حصدت شركة سينوبك الشهادة القياسية للجدارة الجوية لأول إنتاج صيني ضخم لوقود الطائرات الحيوية

‫حصدت شركة سينوبك الشهادة القياسية للجدارة الجوية لأول إنتاج صيني ضخم لوقود الطائرات الحيوية

رقم قياسي.. ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

رقم قياسي.. ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: بالبرنامج الوطني والمقاومة الشعبية نصون حقوق شعبنا لا بالوعود الأميركية

"الديمقراطية": بالبرنامج الوطني والمقاومة الشعبية نصون حقوق شعبنا لا بالوعود الأميركية

الإعلام الرسمي يدين استهداف طواقم تلفزيون فلسطين من قبل الاحتلال

الإعلام الرسمي يدين استهداف طواقم تلفزيون فلسطين من قبل الاحتلال

مجدلاني الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لامتنا العربية

مجدلاني الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر أعاد الروح لامتنا العربية

حريات والداخلية يختتمان تدريباً للمؤسسة الأمنية حولمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

حريات والداخلية يختتمان تدريباً للمؤسسة الأمنية حولمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

عطاري يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون في المجال الزراعي

عطاري يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون في المجال الزراعي

رغم حالته الصحية الحرجة: إدارة السجون تعيد الأسير أبو حميد إلى سجن &#34;الرملة&#34;

رغم حالته الصحية الحرجة: إدارة السجون تعيد الأسير أبو حميد إلى سجن "الرملة"

&#34;الضمير&#34; تطالب النائب العام بالتحقيق في ظروف مقتل مواطنينْ على يد الشرطة بغزة أمس

"الضمير" تطالب النائب العام بالتحقيق في ظروف مقتل مواطنينْ على يد الشرطة بغزة أمس

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات مجلس خدمات قرى غرب القدس

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات مجلس خدمات قرى غرب القدس

منوعات

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته &#34;غيثة&#34;؟

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته "غيثة"؟

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شيرين عبدالوهاب &#34;طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني&#34;

شيرين عبدالوهاب "طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني"

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عربي

الأمم المتحدة تدعو أطراف السودان للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

الأمم المتحدة تدعو أطراف السودان للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

لبنان: نبيه بري يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد خلال أيام

لبنان: نبيه بري يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد خلال أيام

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين