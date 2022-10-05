بمليوني برميل يومياً.. مجموعة "أوبك+" توافق على خفض إنتاج النفط

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.ولم تكشف الوكالة عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا اليوم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.