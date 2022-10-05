أول تعليق من حماس على اشتباكات نابلس

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، على الاشتباكات الدائرة في نابلس بين قوات الاحتلال والمطارد سلمان عمران، والتي أدت لاستشهاد شاب وإصابة آخرين.وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن "الاشتباكات الدائرة في نابلس بين المطارد سلمان عمران وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح تمثل مفخرة لشعبنا ومقاومته وتعكس بسالة الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال."وأضاف القانوع "كل محاولات الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة وستفشل في كسر إرادة الشباب الثائر والمقاومين، والضفة الغربية".