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شؤون فلسطينية

عطاري يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون في المجال الزراعي

عطاري يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون في المجال الزراعي
وزير الزراعة رياض عطاري
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، سبل تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية، خاصة في المجال الزراعي.

وتحدث عطاري، خلال لقاء عقد بقر الوزارة في مدينة رام الله، عن العلاقات الوطيدة التي تربط فلسطين مع المملكة المغربية، مستعرضا واقع القطاع الزراعي الفلسطيني والإنجازات المتحققة في هذا الإطار، وإمكانية بلورة اتفاقية تعاون تعزز العلاقات الثنائية وتفتح الآفاق لكلا البلدين في تطوير التبادل التجاري الزراعي، وكذلك تبادل المعارف والعلوم والخبرات الموجودة لدى البلدين.

بدوره، تحدث السفير مزيان عن القطاع الزراعي في المغرب والامكانيات الموجودة واحتياجات القطاع الزراعي المغربي، وشدد على أهمية وجود اتفاقية زراعية تعزز العلاقات الثنائية وتفتح الآفاق لرجال الأعمال والمستثمرين.

ووعد السفير المغربي بالعمل على وضع كل الإمكانيات لديها تحت تصرف التجار والموردين والمصدرين الفلسطينيين، وبالسعي إلى فحص عمليات الإعفاء الجمركي.

كما وجه السفير دعوة لوزير الزراعة لزيارة المغرب والمشاركة في أعمال الملتقى الدولي للتمور بدورته الحادية عشر خلال الفترة من 26- 30 من الشهر الجاري.

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