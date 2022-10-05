إجازة رسمية السبت.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع باجتماعها الأسبوعي



وقررت اللجنة، صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة بغرض إنشاء وتجهيز مكان لفحص البيض المخصب بمعبر رفح، ومبلغ مالي بغرض انجاز مشاريع انشائية في مجمع محاكم خانيونس وقصر العدل.



كما قررت تكليف وزارتي الصحة والمالية بتقديم آليات دعم الأدوية المصنعة محليا، وإقرار إجراءات لضمان حصول العاملين في شركات النظافة للأجور الواردة في تعاقدات وزارة المالية مع الشركات الموردة للخدمة.



وأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، تمديد عقود التشغيل المؤقت الخاصة بالمنقذين البحريين البالغ عددهم (400) منقذ، شهرًا إضافيا، واعتماد توصيات تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي.



كما أعلنت إقرار توصيات تقرير سلطة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من معيقات تطبيقها، والمصادقة على إجراء المرحلة الأولى من التقييم البيئي لمكبات النفايات.



كما قررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (NSDI).



وأعلنت اعتبار يوم السبت الموافق 08/10/2022م عطلة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، آملة أن يتحرر مسراه قريبا من دنس الاحتلال.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.