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الكويت.. تعيين رئيس وزراء جديد في البلاد

الكويت.. تعيين رئيس وزراء جديد في البلاد
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أمير الكويت، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً للوزراء.

هذا ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها يوم السبت إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري و رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد.

وتأتي الاستقالة غداة الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

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