رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات مجلس خدمات قرى غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء مجلس خدمات قرى شمال غرب القدس بهدف عرض واقع المياه في المنطقة والاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الأهمية مثل قضية الديون المتراكمة على مجلس الخدمات لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، أو الديون المتراكمة على المواطنين بالإضافة إلى آليات تحسين الجباية وتركيب عدادات مسبقة الدفع والحاجة إلى مشاريع صرف الصحي وبناء قدرات لدائرة المياه والصرف الصحي في إنشاء أنظمة محوسبة مرتبطة مع أنظمة المعلومات الجغرافية.وأوضح رئيس المجلس ان الخدمات المائية في المنطقة شهدت تحسنا ملموسا بعد مشروع تأهيل شبكات المياه الذي قامت به سلطة المياه وساهم بتوفير كميات أكبر من المياه وتقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه بعد تأهيلها.وفي هذا الصدد أوضح المهندس غنيم ان سلطة المياه تضع مناطق شمال غرب القدس على سلم أولوياتها لدعم صمود المواطنين في مواجهة المشاريع الاستيطانية والعزل من خلال جدار الفصل العنصري وأنه سيتم العمل على دراسة الوضع الحالي وعمل الدراسات اللازمة لإيجاد الحلول بهدف الارتقاء بخدمات المياه وتحسينها بما ينعكس إيجابا على المواطنين، بالإضافة الى ابداء الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي.كما أكد غنيم على أهمية إيجاد حلول مناسبة لقضية الديون المتراكمة على المجلس وضرورة العمل على إيجاد آلية تلزم المشتركين بدفع الاستحقاقات المترتبة من خلال تعزيز ورفع وعي المواطن إلى أهمية تحمل مسؤوليته تجاه خدمات المياهوالالتزام بتسديد الفواتير في وقتها وكذلك الحفاظ على مكونات النظام المائي من التعديات ليتمكن مجلس الخدمات من الاستمرار في تقديم الخدمة على الوجه الأمثل.