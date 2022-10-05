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شؤون فلسطينية

إسنادًا لرفاقهم المضربين عن الطعام.. أسرى سجن (عوفر) يقررون الإضراب ليوم واحد

إسنادًا لرفاقهم المضربين عن الطعام.. أسرى سجن (عوفر) يقررون الإضراب ليوم واحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الأسرى في سجن (عوفر) وعددهم نحو 900 أسير ومن كافة الفصائل، بتنفيذ إضراب عن الطعام يوم غد الخميس، إسنادًا لرفاقهم الـ30 المضربين عن الطعام منذ 11 يومًا، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وأكد نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ الأسرى وفي حال استمرت إدارة السجون على مواقفها حيال القضايا المطروحة بشأن قضية المعتقلين الإداريين، سيكون هناك خطوات إسنادية أخرى لدعمهم في معركتهم المستمرة ضد جريمة الاعتقال الإداريّ. 

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