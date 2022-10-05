غزة: هيئة حقوقية تُعقب على مقتل مواطنيْن على يد الشرطة أمس
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، إنها تتابع حادثة مقتل المواطنَين وسيم كمال الأقرع (37 عاماً)، ونصر سمير الأقرع (33عاماً)، وإصابة المواطن (ق، أ) 19 عاماً، من قبل أفراد من الشرطة في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
وقالت الهيئة المستقلة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق في الحادثة لمعرفة حيثياتها ونشر نتائج التحقيق، واتخاد المقتضى القانوني وفق الأصول.
وبناءً على وكالة العائلة، شاركت الهيئة من خلال طبيبها المنتدب في تشريح الجثمانين، وتعكف على متابعة مجريات التحقيق وجمع المعلومات بشكل موازي حول الحادثة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقتل اثنين مما وصفتهم "أخطر تجار المخدرات"، في تبادل لإطلاق النار، خلال مهمة للقبض عليهما وسط القطاع مساء أمس، بعد أن بادرا بإطلاق النار تجاه القوة الشرطية.
وقالت "الداخلية": "مستمرون بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة".
وأضافت: "سنواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار".
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