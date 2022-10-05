غزة: هيئة حقوقية تُعقب على مقتل مواطنيْن على يد الشرطة أمس

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقتل اثنين مما وصفتهم "أخطر تجار المخدرات"، في تبادل لإطلاق النار، خلال مهمة للقبض عليهما وسط القطاع مساء أمس، بعد أن بادرا بإطلاق النار تجاه القوة الشرطية.





وقالت "الداخلية": "مستمرون بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة".



