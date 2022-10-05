شاهد: وسط اندلاع اشتباكات.. الاحتلال يُحاصر منزلا في دير الحطب شرق نابلس

وقال الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر من الدخول إلى دير الحطب وهناك نداءات عن وجود إصابات".

















رام الله - دنيا الوطنحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة دير الحطب شرق نابلس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل الشاب سليمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي الى قرى: عزموط وسالم ودير الحطب.