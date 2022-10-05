شؤون فلسطينية

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني " إن تعقيد الوضع
السياسي الفلسطيني المرتبط بتطورات السياسة الدولية يحتم علينا "اعداد استرتيجية الفقر متعدد الأبعاد" والتي تساهم في محاربة الفقر بأبعاده المتعدد في إطار السياسات الراهنة."

جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الخاص بمناقشة النسخة المبدئية من استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد بمشاركة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية ورئيس قسم التنمية الاقتصادية ومكافحة
الفقر في الاسكوا والفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وتابع الوزير "أن الحكومة أولت اهتماما لمحاربة الفقر في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني هذا في ظل انقطاع الدعم المالي."

ونوه د. مجدلاني إلى ان الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر لتجنب اتساع فجوة الفقر بسبب التطورات السياسية الدولية.

وأشار د. مجدلاني إلى أن اختيار مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد تم وفقا للمنظور الحقوقي في القانون الأساسي، ومحاربة الفقر والتهميش، كعملية عبر قطاعية تحتاج إلى سياسات اجتماعية وتنموية تحقق الاستدامة وتوفر الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني.

هذا واستعرض الاجتماع الملاحظات حول هيكل الاستراتجية كما تم الاتفاق على مراجعة النسخة حتى موعد أقصاه 18 اكتوبر الجاري يلي ذلك اجتماعاً يعقده الفريق الفني برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وممثلين عن وزارة التربية والجهاز المركزي للإحصاء ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية أكتوبر الجاري .


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