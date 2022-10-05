شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية برعاية الرئيس عبد المجيد تبون يومي العاشر و11 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعد تلقيها دعوة رسمية من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية. 

وأعلنت "التحرير الفلسطينية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وفدها المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، سيكون على رأسه الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام للجبهة، وعدد من أعضاء مكتبها السياسي. 

وعبرت "التحرير الفلسطينية" عن امتنانها وترحيبها بالجهود التي تبذلها القيادة الجزائرية لإنهاء الانقسام وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني، مثمنة عاليا مواقفها الوطنية المخلصة وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون الذي بادر لرعاية وإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وأكدت ضرورة إنجاح الحوار من أجل إنهاء الانقسام واستعادة وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في ظل المخاطر الحقيقية التي يواجهها شعبنا لتصفية حقوقه الوطنية، والتحديات الكبيرة التي تتعلق بوضعه الراهن ومستقبله".

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