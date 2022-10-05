شؤون فلسطينية

فتح لـ"دنيا الوطن": تلقّينا دعوةً رسمية من الجزائر وسنتوجه للمشاركة السبت المقبل

فتح لـ"دنيا الوطن": تلقّينا دعوةً رسمية من الجزائر وسنتوجه للمشاركة السبت المقبل
منذر الحايك - الناطق باسم حركة فتح في غزة
خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصة
أكد منذر الحايك، الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني وستتوجه في الثامن من الشهر الجاري لتلتقي الفصائل الفلسطينية يومي 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الحايك: "نحن ذاهبون إلى الجزائر بتعليمات من القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية ووضع حد للحقبة الماضية ومن أجل توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة كل مشاريعنا الضفاوية التي تهددها قوات الاحتلال من خلال الاقتحامات للمدينة المقدسة وللمدن وسياسة القتل على الحواجز".

وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن "كل ذلك يحتاج من الشعب الفلسطيني الوحدة الوطنية وأنهاء الانقسام لأنه صنيعة إسرائيلية أمريكية ومصلحة إسرائيلية خاصة. لافتًا إلى أن "هناك للأسف الشديد البعض لا يريد أن ينهي الانقسام."

وبيّن الحايك أن "حركة فتح لديها تعليمات واضحة بتسجيل كل العقبات والاستماع جيداً للورقة الجزائرية، ونحن ملتزمون بإنهاء الانقسام من أجل مشروعنا الوطني ومن أجل قضيتنا الوطنية ومن أجل شعبنا".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية تمر في أوضاع غاية الصعوبة من خلال ما نراه في المدينة المقدسة وفي خليل الرحمن وما نراه في المحافظات ومن اغتيالات وسياسة الاعتقالات اليومية".

وشدّد على أن "كل ذلك يحتاج من الشعب الفلسطيني أن يتوحد". مشيرًا إلى أن "حركة فتح جاهزة للذهاب إلى أبعد مدى من أجل إنهاء الانقسام، وستذلل كل العقبات بتفويض من الرئيس عباس ومن القيادة الفلسطينية".

وختم الحايك أن "الوفد لدية صلاحيات كاملة باتخاذ قرارات واضحة تنهي هذا الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحده وطنية توحد مؤسسات السلطة الوطنية لتزيل كل آثار الانقسام وتبعاته وما حدث خلال الـ15 عامًا، ونهوض ثورتها والاستمرار في مواجهة عدونا لإنجاز مشروعنا الوطني المتمسك بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

أخبار ذات صلة

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر

المحمود: خطة القدس الإعلامية تهدف لإبراز طابع المدينة التاريخي وفضح جرائم الاحتلال

المحمود: خطة القدس الإعلامية تهدف لإبراز طابع المدينة التاريخي وفضح جرائم الاحتلال

بعد تأجيلها مرتين.. اللجنة الخاصة بطلب الإفراج المبكر عن الأسير &#34;أبو حميد&#34; ستُعقد غدًا

بعد تأجيلها مرتين.. اللجنة الخاصة بطلب الإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد" ستُعقد غدًا

&#34;الصحة&#34;: سرطان الثدي شكّل 32% من الحالات المسجلة بين النساء في فلسطين

"الصحة": سرطان الثدي شكّل 32% من الحالات المسجلة بين النساء في فلسطين

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد وآلية صرف دفعة راتب شهر سبتمبر

غزة: "المالية" تعلن موعد وآلية صرف دفعة راتب شهر سبتمبر

&#34;الداخلية&#34; بغزة: مستمرون في القيام بواجبنا ونتعامل مع &#34;المخدرات&#34; كملف خطير يمس أمن شعبنا

"الداخلية" بغزة: مستمرون في القيام بواجبنا ونتعامل مع "المخدرات" كملف خطير يمس أمن شعبنا

&#34;الخارجية&#34;: إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وتقوض فرص تحقيق السلام

"الخارجية": إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وتقوض فرص تحقيق السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر

مجدلاني: الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة استثنائية للفقر

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر

جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد مشاركتها بالحوار الوطني للفصائل في الجزائر

المحمود: خطة القدس الإعلامية تهدف لإبراز طابع المدينة التاريخي وفضح جرائم الاحتلال

المحمود: خطة القدس الإعلامية تهدف لإبراز طابع المدينة التاريخي وفضح جرائم الاحتلال

&#34;التربية&#34; تدين اعتداء مجهولين على مدرسة في جنين

"التربية" تدين اعتداء مجهولين على مدرسة في جنين

&#34;النضال الشعبي&#34; تعلن تلقيها دعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني بالجزائر

"النضال الشعبي" تعلن تلقيها دعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني بالجزائر

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

المفتي العام يستقبل القنصل الفرنسي

المفتي العام يستقبل القنصل الفرنسي

غزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته &#34;غيثة&#34;؟

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته "غيثة"؟

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شيرين عبدالوهاب &#34;طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني&#34;

شيرين عبدالوهاب "طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني"

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عربي

الأمم المتحدة تدعو أطراف السودان للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

الأمم المتحدة تدعو أطراف السودان للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

لبنان: نبيه بري يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد خلال أيام

لبنان: نبيه بري يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد خلال أيام

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين