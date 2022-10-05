دولي

رسمياً.. بوتين يوقع أربعة قوانين بضم مناطق أوكرانية

رسمياً.. بوتين يوقع أربعة قوانين بضم مناطق أوكرانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 في خطوة تضع اللمسات الأخيرة على خطوة الدمج التي أقدمت عليها موسكو، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية في روسيا.

 ويقضي القانون رسميا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا، وفق ما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

ووقع بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون في روسيا. 

تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صدق مجلسا البرلمان الروسي على معاهدات تجعل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا جزءا من روسيا.

جاءت الإجراءات الرسمية بعد استفتاءات أجريت في المناطق الأربع ووصفتها أوكرانيا والغرب بغير القانونية.

وفقًا للقوانين الدستورية الفيدرالية الروسية التي وقع عليها بوتين، فإنه "يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي".

وبحسب سبوتنيك، فإنه "يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا"، وفي الوقت نفسه، ووفقًا للمعاهدات، "تعد حدود المناطق الأربع، المتاخمة لدول أجنبية، حدود دولة روسيا الاتحادية".

كما تنص المعاهدات على أنه "اعتبارا من تاريخ قبول الكيانات المكونة الجديدة في روسيا، يُعترف بمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في أراضي الكيانات المكونة لروسيا، باستثناء الأشخاص الذين يعلنون، في غضون شهر واحد بعد هذا التاريخ، عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسية أخرى لديهم و/أو أطفالهم القصر أو البقاء عديمي الجنسية".

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