بعد تأجيلها مرتين.. اللجنة الخاصة بطلب الإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد" ستُعقد غدًا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأسرى بغزة، اليوم الأربعاء، إن "اللجنة الخاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد ستعقد جلستها يوم غدٍ الخميس".ولفتت الوزارة في تصريح مقتضب لها، أن تلك الجلسة "تأتي بعد تأجيلها لمرتين خلال الشهر الماضي".وفي وقت سابق، أوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ اللجنة الخاصة في طلب الإفراج المبكر عن أبو الأسير حميد قررت تأجيل الجلسة الخاصة به عقب اعتراض جديد تقدمت به نيابة الاحتلال، وكذلك عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات مقاومة نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد.وأكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال أعادت الأسير أبو حميد إلى سجن (الرملة) بعد نقله أمس إلى مستشفى (أساف هروفيه) وهو في وضع صحي سيء ويعاني من آلام حادة.