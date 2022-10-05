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"الداخلية" بغزة: مستمرون في القيام بواجبنا ونتعامل مع "المخدرات" كملف خطير يمس أمن شعبنا

"الداخلية" بغزة: مستمرون في القيام بواجبنا ونتعامل مع "المخدرات" كملف خطير يمس أمن شعبنا
إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أنهم مستمرون في القيام بواجبهم للحفاظ على أمن الشعب. لافتًا إلى أن "كل من يُهدد استقرار المجتمع ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

وقال البزم، في تصريحات لإذاعة صوت (الشعب) المحلية، إننا "نتعامل مع المخدرات كـ"ملف خطير" يمس أمن شعبنا ويُهدد الأجيال".

وتابع، أن "الاحتلال الإسرائيلي هو المعني الأول بإدخالها لغزة بأشكال مختلفة، ونولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ونُسخّر جميع إمكانياتنا من أجل حماية المجتمع".

وأضاف "تجار المخدرات يعملون على قتل المواطنين، وكثير من الجرائم التي تقع داخل المجتمع يكون سببها تعاطي المخدرات".

وشدّد على أنه "لا يُمكن التهاون مع من يُهدد الأمن المجتمعي، ويعمل على قتل أبناء شعبنا وتدمير النسيج المجتمعي بهذه السموم القاتلة التي يسعى أعداء شعبنا لإدخالها لغزة، وفي مقدمتهم الاحتلال".

وأشار البزم إلى أن "الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجب وطني وإنساني من أجل المحافظة على أمن واستقرار شعبنا، ورسالتنا لكل من يعمل في تجارة المخدرات أننا لن نتهاون معه وسنكون له بالمرصاد".

وشدّد على أن "المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته يساند الإجراءات الحكومية في العمل للتخلص من هذه السموم القاتلة".

ولفت إلى أن "الجهد التوعوي والمجتمعي هو جهد أساسي وضروري ومهم من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة إلى جانب عمليات الضبط، ونعمل في مسارات مختلفة منها التوعية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة؛ كي نحمي الأجيال من هذه السموم الخطيرة".

وختم الحديث: "لا يمكن أن نسمح لأي شخص بتهديد السلم الأهلي والمجتمعي في قطاع غزة، وكل من يقوم بإطلاق النار واستهداف عناصر الشرطة والأمن سيدفع الثمن". 

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