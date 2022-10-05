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شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال الممنوعين أمنياً

"العمل" بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال الممنوعين أمنياً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة العمل في قطاع غزة، إرسال 1000 اسم مرشح لتصاريح العمل حسب طلب هيئة الشؤون المدنية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح لها، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، إنها "اتفقت مع الشؤون المدنية مؤخراً على إرسال 300 اسمًا بشكل أسبوعي للاحتلال من الممنوعين أمنياً لإعادة النظر في طلباتهم، وما تم إرساله حتى نهاية الأسبوع الماضي 6700 اسمًا من أصل 19 ألف".

وتابعت: "ما يتم إصداره فقط تصاريح احتياجات اقتصادية ولا نعطي موافقة لأي تصاريح من غير المسجلين عبر رابط الوزارة. مشددةً على أنها "ليس لديها أي علاقة بتصاريح ما يسمى "المشغل".

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