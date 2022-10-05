الشرطة تعلن القبض على تاجر مخدرات في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة قد تمكنت من القبض على هذا التاجر بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام حيث عُثر بحوزته على مواد يشتبه انها مخدرة من مادة الحشيش والماريجوانا المخدرة وعدد من الحبوب المخدرة ومبلغ 2220 شيقل من الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.



وأضافت بأن هذا التاجر مطلوب على قضية سابقة ضُبط خلالها كمية أخرى من المواد المخدرة. مؤكدة التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لإستكمال الاجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، على تاجر مخدرات بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة خلال كمين محكم في قرية المجد جنوب الخليل.