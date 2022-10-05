"النضال الشعبي" تعلن تلقيها دعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني بالجزائر



وقالت إنها سوف تشارك بوفد من المكتب السياسي للجبهة برئاسة الامين العام د. أحمد مجدلاني.



وقال د.مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نثمن هذه الدعوة من الرئيس الجزائري التي تؤكد الحرص على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.



وأكد أن الجزائر كانت ومازالت تقدم الدعم للقضية الفلسطينية باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية.



وتابع د.مجدلاني: أن وفد الجبهة يحمل إلى مؤتمر الحوار رؤيتها التي تقدم اقتراحات وتوصيات عملية لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وجدد مجدلاني الشكر لرئيس الجزائر عبد العزيز تبون على هذه الدعوة والتي تؤكد الحرص على القضية الفلسطينية وانهاء ملف الانقسام الذي يضر بقضية شعبنا.





وأشار إلى أن رؤية الرئيس صادقة ودعوة تحتاج إلى الحرص من الكل الفلسطيني التقاطها وتوفر الإرادة لذلك.



رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أنها تلقت دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه برعاية من الرئيس عبد المجيد تبون يومي 10و11/10/2022.