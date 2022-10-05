شؤون فلسطينية

المفتي العام يستقبل القنصل الفرنسي

المفتي العام يستقبل القنصل الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب المسجد الأقصى المبارك- رينيه تروكاز القنصل الفرنسي في القدس.

وأطلع الشيخ حسين على الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، مبيناً أن هذه السلطات تمنع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي الشريف، حارمين إياهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، في الوقت الذي تستبيح الجماعات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة الحاقدة المسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال.

وبيّن الشيخ حسين التمييز العنصري الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأغوار ومسافر يطا، ومحاولة اقتلاع العائلات الفلسطينية عن بيوتها، وبناء مغتصبات استيطانية مكانها.

وبّين أن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط القوانين الدولية التي تخالفها سلطات الاحتلال بشكل علني وتضرب بها عرض الحائط، كما أطلعه الشيخ حسين على جرائم القتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل التي كان آخرها الطفل ريان، الذي لم يتجاوز عمره السبعة أعوام.

وتساءل الشيخ حسين: أين القوانين الدولية لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ضد هذه المجازر؟! كما أشاد سماحته بالعلاقات الوطيدة بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي، وفي نهاية اللقاء شكر القنصل المفتي على حسن الاستقبال.

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