بعد صاروخ كوريا الشمالية.. "بايدن" يؤكد الالتزام الصارم بأمن اليابان

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على خلفية الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، وعبر أجواء اليابان، وذلك بحسب بيان له.وأكد بايدن، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن اليابان بعد إطلاق الصاروخ البالستي بعيد المدى فوق اليابان ، مشددًا على أن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ونقل موقع قناة (الحرة)، عن البيت الأبيض أن الزعيمين أدانا التجربة الصاروخية الكورية الشمالية بأقوى العبارات، وقالا إنها تمثل خطرًا على الشعب الياباني وتزعزع استقرار المنطقة.وأكد الزعيمان، بحسب البيت الأبيض، أنهما سيواصلان التنسيق الوثيق لاستجابتهم الفورية وطويلة الأجل على المستوى الثنائي وثلاثي الأطراف مع كوريا الجنوبية ومع المجتمع الدولي.وقررًا كذلك مواصلة كل الجهود للحد من قدرة كوريا الشمالية على دعم برامجها غير القانونية للصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل.وفي وقت سابق اليوم، قالت اليابان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق أراضيها، ما استدعى الحكومة للأمر بجمع المعلومات والتعاون مع الحلفاء بهذا الخصوص".ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية بأنه "عمل شائن".وأفادت وكالة (كيودو) اليابانية نقلًا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق، "في خامس إطلاق من نوعه خلال عشرة أيام".