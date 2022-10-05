دولي

استطلاعٌ للرأي يظهر تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى 40%

استطلاعٌ للرأي يظهر تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى 40%
جو بايدن - الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
شهدت شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن، تراجعًا ملحوظًا حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وفق استطلاع رأي أتمته رويترز/إبسوس بالتزامن مع بقاء خمسة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40% من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضاً من 41% في الأسبوع السابق، حسب ما ذكر موقع (الشرق).

وأسهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعاً، والتي انخفضت إلى 36% في مايو ويونيو الماضيين، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر المقبل، وربما مجلس الشيوخ أيضاً.

وبعد تولي منصبه في كانون الثاني/ يناير2021 في خضم جائحة كوفيد-19، عانت ولاية بايدن من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.

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