لبنان: نبيه بري يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنيعتزم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة.ووفق ما نقل موقع (الشرق)، فإن بري يعمل على عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على أن تسبقها جلسة تشريعية لمناقشة عدد من القوانين والمشاريع الإصلاحية المتعلقة بمطالب صندوق النقد الدولي.يشار إلى أن البرلمان اللبناني أخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على نسبة الثلثين من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً، خلال جلسة عقدت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.