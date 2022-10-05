حماس: تصريحات "تراس" استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية



وأكدت تراس في حفل لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين" بأنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".















وصفت حركة (حماس) تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأخيرة بأنها اصطفافٌ مع الاحتلال وعدوانٌ على الشعب الفلسطيني.وقالت الحركة على لسان رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، إن "تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية أنها مؤيدة كبيرة للصهيونية تمثل اصطفافاً مع الاحتلال، وعدواناً على شعبنا".وتابع أبو زهري خلال تغريدة له عبر (تويتر)، أن ذلك "استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية التي بدأت منذ وعد بلفور قبل أكثر من مائة عام".وأضاف: "مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوفرون الغطاء لقتل الأطفال والأبرياء، عار على الانسانية".وفي وقت سابق، وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، نفسها بأنها "صهيونية كبيرة"، وقالت إن المملكة المتحدة ستدافع عن إسرائيل ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.