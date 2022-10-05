"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.كما أعلنت الوزارة عن توفر منحتين دراسيتين للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري بجمهورية كوبا للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للحصة المخصصة لفلسطين.ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.