بشأن ترسيم الحدود مع لبنان.. لبيد لن يتنازل عن "المصالح الأمنية والاقتصادية"



ومن المقرر أن تُبلغ النيابة العامة في إسرائيل، المحكمة العليا حتى 27 من الشهر الجاري، بردها على الالتماس الذي "يطالب الدولة بأن تمتنع عن توقيع اتفاق حدود مع لبنان في فترة الانتخابات".



وأفادت (القناة 11 كان)، أنه إذا تضمن الرد اللبناني مطلبًا كهذا فإن إسرائيل من جانبها ستضع شروطًا مغايرةً تمامًا عن الاتفاق الأولي.