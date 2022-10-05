بشأن ترسيم الحدود مع لبنان.. لبيد لن يتنازل عن "المصالح الأمنية والاقتصادية"
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصدر سياسي كبير قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، لن يتنازل عن ما وصفها "المصالح الأمنية والاقتصادية" بشأن ترسيم الحدود مع لبنان.
ووفق (مكان)، فقد أكدت تل أبيب، أنها سترفض أي مطلب جوهري جديد من قبل لبنان لتعديل التفاهمات التي تبلورت معه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
وأفادت (القناة 11 كان)، أنه إذا تضمن الرد اللبناني مطلبًا كهذا فإن إسرائيل من جانبها ستضع شروطًا مغايرةً تمامًا عن الاتفاق الأولي.
ومن المقرر أن تُبلغ النيابة العامة في إسرائيل، المحكمة العليا حتى 27 من الشهر الجاري، بردها على الالتماس الذي "يطالب الدولة بأن تمتنع عن توقيع اتفاق حدود مع لبنان في فترة الانتخابات".
ومن المقرر أن تُبلغ النيابة العامة في إسرائيل، المحكمة العليا حتى 27 من الشهر الجاري، بردها على الالتماس الذي "يطالب الدولة بأن تمتنع عن توقيع اتفاق حدود مع لبنان في فترة الانتخابات".
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