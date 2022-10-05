شؤون فلسطينية

مواطن يناشد العاهل الأردني بالسماح له بدخول الأردن للم شمله مع أفراد أسرته

مواطن يناشد العاهل الأردني بالسماح له بدخول الأردن للم شمله مع أفراد أسرته
المواطن منير حمو
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن منير موسى عبد الفتاح حمو، من سكان قطاع غزة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء وأعضاء البرلمان السماح والموافقة له لدخول الأراضي الأردنية للالتقاء بزوجته المريضة وأسرته.

وقال حمو في مناشدته أنه مكث في الأردن الشقيق (22 عاماً) ، وتزوج هناك ولديه أولاد وفي العام 2006 قدم إلى غزة لزيارة والدته المريضة ونظرا لعدم حصولي على بطاقة هوية طوال (16 عاماً) لم يتمكن من زيارة أسرته في الأردن الشقيق والالتقاء بهم,

وأضاف أنه استبشر خيرا بعد حصوله العام الماضي على "لم شمل" وأصبح لديه بطاقة هوية وجواز سفر فلسطيني حيث تقدمت زوجته له بطلب الحصول على عدم ممانعة لدخول الأراضي الأردنية مرتين متتاليتين ولكن قوبل الطلب بالرفض دون توضيح الأسباب، مع العلم أن زوجته تعاني أوضاع صحية صعبة وبحاجة له.

وختم مناشدته قائلا :' لقد حرمت من رؤية عائلتي أكثر من (16 عاماً) وأنا كلي أمل ورجاء بتدخلكم. جلالة الملك للم شملي مع عائلتي وزوجتي المريضة بعد معاناة هذه السنوات العجاف، وإعطاء التعليمات لجهات الاختصاص لمنحي ورقة عدم ممانعة."

جوال رقم / 0592118744

أخبار ذات صلة

غزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة النجاح أ.د عبدالناصر زيد يشارك بالمؤتمر السنوي الأول لجمعية &#34;عيبال&#34;

رئيس جامعة النجاح أ.د عبدالناصر زيد يشارك بالمؤتمر السنوي الأول لجمعية "عيبال"

وفاة مواطن متأثرًا بجراحه جرّاء حادث سير شمال قطاع غزة

وفاة مواطن متأثرًا بجراحه جرّاء حادث سير شمال قطاع غزة

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للأسرى الـ30 المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للأسرى الـ30 المضربين عن الطعام

حماس: تصريحات &#34;تراس&#34; استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية

حماس: تصريحات "تراس" استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أغسطس

"الإحصاء": ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أغسطس

بالفيديو: مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بالفيديو: مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس جامعة النجاح أ.د عبدالناصر زيد يشارك بالمؤتمر السنوي الأول لجمعية &#34;عيبال&#34;

رئيس جامعة النجاح أ.د عبدالناصر زيد يشارك بالمؤتمر السنوي الأول لجمعية "عيبال"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في السعودية وكوبا

مواطن يناشد العاهل الأردني بالسماح له بدخول الأردن للم شمله مع أفراد أسرته

مواطن يناشد العاهل الأردني بالسماح له بدخول الأردن للم شمله مع أفراد أسرته

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أغسطس

"الإحصاء": ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال أغسطس

الرجوب: تعرض مدرسة في يعبد وبلدية جنين لإطلاق نار والأمن يعتقل متورطين

الرجوب: تعرض مدرسة في يعبد وبلدية جنين لإطلاق نار والأمن يعتقل متورطين

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المُقبل

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المُقبل

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع

منوعات

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته &#34;غيثة&#34;؟

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته "غيثة"؟

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: (يوتيوبر) شهير يكشف عن وجهه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

شاهد: نجوم عالميون يكشفون عن أصولهم العربية

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

وفاة إعلامية مصرية شهيرة بشكل مفاجئ

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شاهد: ناصيف زيتون يحسم جدل ارتباطه بهذه الفنانة

شيرين عبدالوهاب &#34;طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني&#34;

شيرين عبدالوهاب "طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر عرساني"

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد: لحظة انهيار محمد منير بالبكاء بسبب جمهوره

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد كيف بدت نادين الراسي بأول ظهور بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عربي

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفض مصري ويوناني له

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفض مصري ويوناني له

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة