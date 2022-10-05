مواطن يناشد العاهل الأردني بالسماح له بدخول الأردن للم شمله مع أفراد أسرته



وقال حمو في مناشدته أنه مكث في الأردن الشقيق (22 عاماً) ، وتزوج هناك ولديه أولاد وفي العام 2006 قدم إلى غزة لزيارة والدته المريضة ونظرا لعدم حصولي على بطاقة هوية طوال (16 عاماً) لم يتمكن من زيارة أسرته في الأردن الشقيق والالتقاء بهم,



وأضاف أنه استبشر خيرا بعد حصوله العام الماضي على "لم شمل" وأصبح لديه بطاقة هوية وجواز سفر فلسطيني حيث تقدمت زوجته له بطلب الحصول على عدم ممانعة لدخول الأراضي الأردنية مرتين متتاليتين ولكن قوبل الطلب بالرفض دون توضيح الأسباب، مع العلم أن زوجته تعاني أوضاع صحية صعبة وبحاجة له.



وختم مناشدته قائلا :' لقد حرمت من رؤية عائلتي أكثر من (16 عاماً) وأنا كلي أمل ورجاء بتدخلكم. جلالة الملك للم شملي مع عائلتي وزوجتي المريضة بعد معاناة هذه السنوات العجاف، وإعطاء التعليمات لجهات الاختصاص لمنحي ورقة عدم ممانعة."



جوال رقم / 0592118744



رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن منير موسى عبد الفتاح حمو، من سكان قطاع غزة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء وأعضاء البرلمان السماح والموافقة له لدخول الأراضي الأردنية للالتقاء بزوجته المريضة وأسرته.