بالفيديو: مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، احتفالا بما يسمى (عيد الغفران) تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.كما واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين.وردًا على ذلك أدى المرابطون صلاة الضحى في باحات الأقصى وسط تكبيرات جماعية تصدياً لاقتحامات المستوطنين.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، كل مجموعة تتكون من 40 مقتحما، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم مرتدين الزي الكهنوتي عند حائط البراق.