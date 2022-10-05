شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يجري عدة لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية في واشنطن

حسين الشيخ يجري عدة لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية في واشنطن
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه أجرى خلال اليومين الماضيين عدة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الامريكية في واشنطن.

ومن بين المسؤولين، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وويندي شيرمان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، بالإضافة إلى بريت مكغرك، باربرا ليف، يائيل لامبرت، وهادي عمرو.

وجرى نقاش موسع حول آخر التطورات وضرورة حماية حل الدولتين، وإطلاق أفق سياسي ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تدمر هذا الحل. 

وتم بحث العديد من القضايا في العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية، وشارك في اللقاءات المستشار د مجدي الخالدي.

في السياق، نشر المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، عبر حسابه على (تويتر)، تفاصيله اجتماع عقده الشيخ، مع مستشار الأمن القومي جايك سوليفان في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وقال المكتب: إنه وفي متابعة لزيارة الرئيس بايدن للضفة الغربية في تموز/يوليو، ناقش المجتمعان اهتمام الولايات المتحدة بدعم السلام والاستقرار والحفاظ على مسار باتجاه التفاوض على حل الدولتين وتعزيز تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وشدد سوليفان على ضرورة اتخاذ خطوات تخفف التصعيد في الضفة الغربية، وذلك من خلال ما وصفه "مكافحة الإرهاب والتحريض"، مشيراً إلى أهمية امتناع الطرفين عن اتخاذ تدابير أحادية تهدد الاستقرار. 

وشدد سوليفان أيضا على ضرورة تقوية المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك من خلال تعزيز الالتزام بما وصفه "تجنب العنف".

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