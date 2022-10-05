الرجوب: تعرض مدرسة في يعبد وبلدية جنين لإطلاق نار والأمن يعتقل متورطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب تعرض مدرسة في بلدة يعبد ومبنى بلدية جنين، يوم الثلاثاء، لحادثتي إطلاق نار منفصلتين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المتورطين في الحادثتين وما زالت تلاحق آخرين.وقال المحافظ في بين صدر عنه، الليلة، "بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال وتغوله ضد محافظة جنين الأبية قتلا وتدميرا واعتقالا وحصارا وتحريضا، فقد تعرضت اليوم إحدى مدارس بلدة يعبد (أثناء تواجد الطلاب) ومبنى بلدية جنين (مساء) لحادثتي إطلاق نار منفصلتين من قبل خارجين عن القانون وعن كل القيم الوطنية والأخلاقية".وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المتورطين في حادثة مدرسة يعبد وما زالت تلاحق آخرين في الحادثتين، مؤكدا أن أبناء المؤسسة الأمنية يعملون على إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذه الحوادث الإجرامية التي تسيء لجنين ونضالاتها وتضحيات أبنائها.