شؤون فلسطينية

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي والداعية الإسلامي مصطفى أبو عرة إن الضفة الغربية هي ساحة الصراع الحقيقية، التي ستحسم الصراع مع الاحتلال حول القدس والمسجد الأقصى المبارك. 

وأوضح أبو عرة أن الاحتلال يحاول وأد المقاومة وإنهائها في الضفة من خلال تصاعد انتهاكات جيشه ومستوطنيه.

 وأشار أبو عرة إلى أن الاحتلال يزعم وجود مقدسات لديه مثل حائط البراق والهيكل المزعوم مكان الأقصى.

 وأضاف أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في المسجد الأقصى كالتقسيم الزماني والمكاني، وذبح القرابين التي يعتبرها الاحتلال مقدمة لإقامة هيكلهم المزعوم".

 ولفت أبو عرة إلى أن جرائم الاحتلال يقابلها تصاعد العمل المقاوم في كل أرجاء الوطن وخاصة في القدس وجنين ونابلس.

 وبيّن أن المقاومة تتمدد من مدينة إلى أخرى، وهذا ما يخشاه الاحتلال بأن تتحول جنين إلى نموذج وقدوة تشمل كل محافظات الوطن وتنتقل إلى الداخل المحتل.

 وتواصلت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيول/ سبتمبر الماضي. 

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري، (2587) انتهاكا للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها (19) مواطنا فلسطينيا، وجرح (436) آخرين.

 وأبرز الانتهاكات استشهاد أربعة مقاومين في مخيم جنين، تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، خلال محاولة اعتقال المطارد أبو رعد فتحي خازم، وإطلاق النار والقذائف تجاه منزله. 

كما استشهد الطفل ريان علي سليمان، البالغ من العمرسبع سنوات، أثناء مطاردة قوات الاحتلال لطلبة المدارس خلال عودتهم إلى منازلهم.

أخبار ذات صلة

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع

رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الخميس المقبل

رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الخميس المقبل

تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية

تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية

غنام تستقبل رئيس بلدية &#34;باترسون&#34; الأمريكية وتطلعه على معاناة شعبنا

غنام تستقبل رئيس بلدية "باترسون" الأمريكية وتطلعه على معاناة شعبنا

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة

مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في غزة.. ما تفاصيله؟

مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في غزة.. ما تفاصيله؟

المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسيلم نفسه

المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسيلم نفسه

المحامي شتات: تم إبلاغنا بشكل رسمي رفض الإفراج عن المطارد اشتية

المحامي شتات: تم إبلاغنا بشكل رسمي رفض الإفراج عن المطارد اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال

أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع التي ستربك حسابات الاحتلال

تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية

تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية

غنام تستقبل رئيس بلدية &#34;باترسون&#34; الأمريكية وتطلعه على معاناة شعبنا

غنام تستقبل رئيس بلدية "باترسون" الأمريكية وتطلعه على معاناة شعبنا

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة

البرغوثي: عملية &#34;عوفرا&#34; جزء من غضب شعبي عارم ضد جرائم الاحتلال

البرغوثي: عملية "عوفرا" جزء من غضب شعبي عارم ضد جرائم الاحتلال

دويكات: المؤسسة الأمنية تؤكد الوقوف صفاً واحداً في وجه التغول الاستيطاني

دويكات: المؤسسة الأمنية تؤكد الوقوف صفاً واحداً في وجه التغول الاستيطاني

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

منوعات

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

شاهد: نيللي كريم تكشف عن حقيقة تعرضها للعنف الزوجي

شاهد: نيللي كريم تكشف عن حقيقة تعرضها للعنف الزوجي

شاهد: دوللي شاهين تكشف تفاصيل صادمة خلال خيانة زوجها لها

شاهد: دوللي شاهين تكشف تفاصيل صادمة خلال خيانة زوجها لها

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للتحرش

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للتحرش

شاهد كيف ظهرت عبير صبري من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي العمرة

شاهد كيف ظهرت عبير صبري من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي العمرة

شاهد: محمد رمضان يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد رمضان يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: آخر ظهور لأيمن زيدان يثير الجدل بين جمهوره

شاهد: آخر ظهور لأيمن زيدان يثير الجدل بين جمهوره

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يكشف عن استدعاء الشرطة له

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يكشف عن استدعاء الشرطة له

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

عربي

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفص مصري ويوناني له

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفص مصري ويوناني له

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة