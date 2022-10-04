شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل مقتل تاجريْ مخدرات خلال مهمة وسط القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأجهزة الشرطية المختصة في قطاع غزة، مساء اليوم، بيانًا توضيحيًا، حول مهمةٍ للقبض على ما وصفتهم أحد أخطر تجار المخدرات وسط القطاع.

وقالت الاجهزة في بيانها، إنه "في إطار عمل الأجهزة الشرطية المختصة وخلال مهمة للقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في قطاع غزة، ومطلوب على عدة قضايا من بينها إطلاق النار على قوة شرطية بتاريخ (19 أغسطس) الماضي وإصابة اثنين من أفرادها ما أدى لفقدان أحدهما عينه، وبناء على معلومات وتحريات تفيد بتواجد المطلوب المذكور في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة لجلب كمية من المواد المخدرة، قامت قوة شرطية من إدارة مكافحة المخدرات بعمل كمين للمطلوب المذكور مساء اليوم في تلك المنطقة للقبض عليه".


وتابعت: "عند اقتراب المركبة التي يستقلها المذكور من منطقة الكمين، طلبت القوة الشرطية منه التوقف إلا أنه رفض ذلك، وبادر بإطلاق النار تجاه القوة ما أدى لإصابة أحد أفرادها بجروح متوسطة، فردت القوة بإطلاق النار حيث أصيب ثلاثة أشخاص كانوا بداخل المركبة".


وأضافت: "قد تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن اثنان منهم توفيا متأثرَين بإصابتهما، وهما: (وسيم كمال الأقرع) 37 عاماً، وهو أحد أخطر تجار المخدرات ومطلوب على ذمة عدة قضايا، ومتسبب بإصابة اثنين من عناصر المكافحة بإطلاق نار خلال مهمة للقبض عليه في (19 أغسطس 2022). (نصر سمير الأقرع) 33 عاماً، وهو من أصحاب السوابق".

وشدّدت على أن "الأجهزة الشرطية المختصة  تواصل إجراءاتها القانونية في القضية".

وأكدت خلال البيان أنها "مستمرة بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة، وتُشدد أنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار".

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