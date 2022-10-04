تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية



وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور إياد حسني الشامي- عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وجمع من العاملين في القطاع التكنولوجي، ورياديي الأعمال، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية تكنولوجيا المعلومات، والخريجون والخريجات، وذووهم.





طرائق وأساليب حديثة

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، لفت الأستاذ الدكتور الحولي إلى أن الشعب الفلسطيني أدرك منذ زمن أن جوهر بقاءه واستمراره يكمن في تنمية هويته الثقافية والحضارية، وقد دفعه هذا الإدراك إلى تجنيد كل طاقاته من أجل رفع المستوي الثقافي والتعليمي لأبنائه في وقت وجد فيه نفسه مشرداً في بقاع الأرض، فكان من الطبيعي أن يولي المجتمع الفلسطيني التعليم جل اهتمامه.



وهنأ الأستاذ الدكتور الحولي خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات في تخصصي تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب وعلم الحاسوب بتخرجهم من الجامعة الإسلامية، وتابع حديثه قائلًا :" أيها الخريجون وأنتم تغادرون مقاعد الدراسة وتلتحقون بالحياة العملية تذكروا أن القيم التي تشربتموها، والمعارف التي اكتسبتموها، والخبرات التي راكمتموها خلال دراستكم في الجامعة تؤهلكم للنجاح في حياتكم المقبلة إن شاء الله.



وخاطب الأستاذ الدكتور الحولي الخريجين والخريجات بقوله :"النجاح أيها الخريجين يحابي العقل المعد جيداً، المتأهب المتحفز المبادر، وأحسب أننا في الجامعة الإسلامية قد ساعدناكم عبر دراستكم على أن تٌعدو للنجاح عدته من خلال: طاقم أكاديمي وإداري مميز، خطط وبرامج أكاديمية نوعية، وطرائق وأساليب حديثة، وبيئة تعليمية حاضنة... متمثلين الحكمة الصينية " أعط الإنسان سمكة وتكون قد أطعمته لمدة يوم، علمه الصيد وستكون أطعمته إلى الأبد".



كلمة الخريجين

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات، قال الخريج معاذ إبراهيم حسين :" نرفعُ القبعاتِ اليوم وتعلو هاماتُنا فخراً واعتزازاً للجامعةِ التي تخرجنا منها بالفوجِ الواحدِ والأربعين "فوجُ الأصالةِ والتميز"، إذ تعجزُ الحروفُ والكلماتُ اليوم عن وصفِ الشعورِ الذي يعترينا، وتخالجُنا مشاعرٌ مختَلَطَةٌ أجَلُّ من أن يحملَها القلبُ والله يشهد".

وعبر الخريج حسين عن فخره وخريجي وخريجات الفوج الحادي والأربعين بتخرجهم من الجامعة الإسلامية التي أثبتت مكانتَها وتقدمَهَا على الصعيدِ الدُّوَلِي، وأضاف " لا تكادُ تتوقفُ الأبحاثُ العلميةُ التي تصدُر باسمها، فأيُّ فخرٍ واعتزازٍ ذاك الذي سيكفينَا لوصفِهَا اليوم، فهي جامعةٌ رائدةٌ لها مكانةً مرموقةً بين الجامعاتِ المحليةِ والعربيةِ والدولية، فهنيئاً لنا تخرُجَنَا من الجامعة الإسلامية.



بروتوكول التخرج

وقد طلب الدكتور الشامي، من ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.



وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات:

خريجو برنامج البكالوريوس قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب، احمد حسن جبر ابو حطب، أحمد عبد الناصر علي مهره، أحمد عماد حمدي الغلاييني، احمد محمد فتحي جبر، احمد محمد محمد عوض الجملة، أحمد محمود أحمد الرملي، اشرف محمد أحمد شبانه، امجد جميل شربي سكر، انس اسامه مروان شعت، انس زكريا صالح عبدو، انس ياسر عودة شمالي، ايوب محمود أحمد شلتوت، براء ايهاب حمدي الغلاييني، بشار فهمي عبد الفتاح الشافعي، بشير منير محمد زيدية، بلال ايمن محمد الخالدي، جهاد حسام أحمد ابو اللبن، حمزة نزار محمد عوض الله، خالد سمير محمد المدني، خالد وليد محمود ابو ندى، سامر اسامه راتب الحمامي، سعد أحمد محمود ابو حصيره، شعبان محمد شعبان ابو لبن، صهيب حمدي عبد الشاعر، عبد الرحمن سليمان سلامه القريناوي، عبد الرحمن سهيل منير أبو سالم، عثمان حسن علي الديراوي، علاء محمد حسن مبارك، عمار محمود عارف غربيه، عيد عبد العزيز عيد التتر، غازي جمال يوسف المجدلاوي، كرم اكرم شعبان العشي، محمد أسامة مروان شعت، محمد أيمن عبد العزيز بخيت، محمد جواد فايز بدير، محمد سامي رزق عليوة، محمد علي حسن شريم، محمد محمود جميل الأغا، محمد محمود عطيه مقاط، محمد يعقوب محمد المدهون، محمد يوسف محمود النجار، محمود جمال محمد الهيصمي، محمود مؤمن فريج بركات، محمود محمد روبين أبو قص، مروان محمد خليل الكيالي، مصطفى نبيل ابو زيد البواب السك، معاذ إبراهيم محمد حسين، معتز صابر عبد الرحمن النيرب، منير منار ارحيم الفرا، ناصر خميس نمر السك، ياسين هشام علي أبو صفيه، يحيى نافذ محمود صبيح.





قسم الحاسوب

إبراهيم سالم موسى اللحام, احمد جلال حمدان ابو زهري,,بشار هاني كامل الحتو, بهاء عبد الرحيم خليل ابو شقرة, عبد الرحمن مروان محمد أبو دقه, عمرو ناصر جوده عكاشه, كريم رباح حربي جرادة, مؤمن محمد عبد الرحمن مسلم, محمد إسماعيل عبد الرحمن أبو سخيله, محمد علي محمد مصطفى, محمد فايز العبد سمور, محمد ماهر سعيد الحلو, محمد محمد فؤاد شداد زريد, محمد وائل محمد الصعيدي, محمود محمد خضر أبو صقر, منصور زكي منصور الحداد, هيثم أكرم خليل أبو لمضي, وسام حسين حامد عاشور, يحيى محسن خضر أبو صقر, يوسف أسامه محمد خريس, يوسف بشير عودة المشهراوي.





خريجات كلية تكنولوجيا المعلومات، قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب:

أروى عمر يوسف العمراني, إسراء ماجد محمد حماده, أسيل إياد إبراهيم ابو غزاله, أسيل رضوان عمر صيام, الشيماء عماد محمد الحوراني, أماني عمر محمد عبد اللطيف, أمنه أحمد محمد الطويل, أميرة ربحي سليمان بركة, أميرة فوزي عبد الجواد حمادة, انجي باسم إبراهيم عبيد, انهار أيمن شعبان لولو, إيمان إياد يوسف الأسمر, ايمان عاطف أحمد البشيتي, إيمان هاني جمال الإسي, إيناس إسماعيل أحمد مطر, أيه اسعد عبد الكريم جراد, أيه عامر زياد مشتهى, أيه فريد محمد صلاح, بتول فلاح محمد الخليلي, بشرى سهيل محمود داود, تسنيم رائد مصباح زقوت, تسنيم عبد الكريم مصباح ابو جراد, حنان حامد مصطفى أبو سيدو, حنين باسل علي ماضي, داليا أحمد فرج الله العمراني, دانا أحمد عبد الحي أبو زايده, ديانا نايف جبر العجرمي, دينا شادي هاني عكيلة, رؤوم درويش محمود هللو, رجاء زهير محمود الكردي, رحمه وليد سعيد عنايه, روان نعيم زياد ابو القمبز, روزان محمد عبدالله حلس, ريما سالم محمد ابو سالم, ريهام علاء سعدي حسونه, ساره سامي فتحي اشنينو, ساره سمير محمد شحادة, سجود نضال مصطفى جاد الله, سجى صلاح الدين علي الرنتيسي, سماح اسامه رشدي ساق الله, سميه محمد ابراهيم مقداد, سهام بهجت رزق طنطيش, سهام سعيد محمد الفيومي, شمس سامي خضر النزلي, شهد عوني أحمد نشوان, شيماء خالد عبد المالك المناعمه, شيماء سميح أحمد ابو عوده, صبحيه سرحان محمد قويدر, صفاء بسام عايش ابو وردة, عاليه فؤاد اسماعيل ابو سويرح, عطاف نهاد محمود الخطيب, علا محمود وهبه ابو جهل, لونا سهيل ابراهيم خريس, مرح مروان عمر كحيل, مي عادل عبد العزيز صافي, ندى حسني عبد العزيز الريس, ندى كمال حسن الخطيب, نسمه جمال حيدر الشوا, نسمه ماهر غازي عرار, نور الهدى رائد محمد عبد العال, نور جهاد حمدان ابريكه, نور خليل عبد السويسي, نور محمد عيد شعبان بدوي, هنا انور محمد ابو دقه.





قسم الحاسوب

إخلاص كامل جبريل فرج الله, آلاء خضر خميس دويدار, أمل شاكر سليمان صقر, بسمة عماد حامد جعرور, ديمه سليم أحمد زين الدين, روان فؤاد حسن قنديل, مرام خالد جميل الطناني, هلا يحيى خليل الكيالي.



رام الله - دنيا الوطناحتفلت الجامعة الإسلامية بغزة لليوم الثالث على التوالي بتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات في تخصصي تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب، وعلم الحاسوب وذلك ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز".