غنام تستقبل رئيس بلدية "باترسون" الأمريكية وتطلعه على معاناة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأطلعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية مدينة باترسون بولاية نيوجيرزي الأميركية اندريه صايغ والوفد المرافق له على معاناة شعبنا تحت الاحتلال، مشيدة بالعلاقة المميزة مع باترسون ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال استقبال المحافظ د. غنام للصايغ والوفد المرافق له، والذي يزور فلسطين تلبية لدعوة بلدية رام الله بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع المعيشية فيها، وذلك بحضور رئيس البلدية عيسى قسيس، ورجل الأعمال الفلسطيني المغترب فيالولايات المتحدة باسم حشمة وزوجته منى.وأكدت د. غنام، على أن قضيتنا تمر بظروف صعبة ودقيقة وأن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي كان اخرها استهداف الشبان الثلاثة في رام الله وتبليغه معلومات مغلوطة عن مصيرهم ما أرهق قلوب عائلات الشهداء، بالإضافة الى ملاحقة جيش الاحتلال للطفل ريان سليمان في تقوع والذي توقف قلبه خوفا.وأشارت إلى ما يعانيه اسرانا البواسل واسيراتنا داخل أقبية سجون الاحتلال وعلى رأسهم الأسـير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، والمضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وانتهاكات الاحتلال لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس واقتحاماته المتواصلة لمدننا وقرانا والاعدامات الميدانية لشبابنا واطفالنا ونسائنا.وكرمت د.غنام رئيس البلدية والوفد المرافق له على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية واطلاقهم مؤخراً اسم فلسطين على أحد اهم الشوارع الحيوية في باترسون، مستذكرة زيارتها للمدينة ومشاركتها برفع علم فلسطين على سارية بلدية باترسون عام 2015، متمنية أن يكونوا سفراء لقضيتنا وهموم شعبنا، وأن ينقلوا ما سيرونه على الأرض من تغول الاستيطان والحواجز الاحتلالية، ومنع شعبنا من حرية التنقل والسفر الى الشعب الأمريكي وسكان باترسون.من جانبه عبر الصايغ عن سعادته بزيارة فلسطين وشكره للمحافظ غنام على الاستقبال، مؤكداً دعم بلدية باترسون لحقوق الشعب الفلسطيني، ومشيداً بالجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وخاصة في باترسون.