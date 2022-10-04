شاهد: مقطع فيديو للرئيس الأميركي يثير الريبة حول صحته أثناء زيارته بورتوريكو

رام الله - دنيا الوطنتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يؤدي بحركات غريبة أثارت ريبة الجمهور حول صحته، أثناء توجّهه في رحلة عمل إلى إقليم بورتوريكو.وظهر بايدن خلال مقطع الفيديو، وهو يؤدي بحركات غريبة في طريقه إلى المنصة، حيث توقف وبدأ ينظر في حيرة إلى الأرض، ويبحث عن شيء حوله. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وجاءت العديد من التعليقات على مقطع الفيديو، أبرزها "إنه أمر سيء ، بايدن بحاجة إلى مزيد من الراحة. هذه الوظيفة ليست له".وتعهد بايدن خلال زيارته بتقديم أكثر من 60 مليون دولار لمساعدة إقليم بورتوريكو على مواجهة آثار إعصار "فيونا".