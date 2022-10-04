مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في غزة.. ما تفاصيله؟

خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، رئيس اللجنة الاقتصادية وائل العاوور، عن تفاصيل مشروع يتم العمل عليه حالياً بهدف توليد الطاقة من النفايات.وقال العاوور في حديث مع "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، إن المشروع تم العمل عليه من خمس سنوات، كما تم إنجاز كافة الدراسات المطلوبة للحصول على ترخيص من لجنة البنية التحتية.وأضاف أن لجنة الطاقة مساهمة في هذا المشروع، مبيناً أنه تم أخذ موافقة مجلس الوزراء وتم إرسال جميع المرافق والطلبات الهندسية بشكل كامل لسلطة الطاقة.وبين العاوور أن العمل خلال الفترة الماضية كان بالتوقيع على شراء الطاقة بالشراكة مع شركة توزيع الكهرباء، لأنها المسؤولة عن آلية التوزيع.مراحل المشروعوقال العاوور خلال حديثه، إن المشروع يمر بحوالي 16 مرحلة، مبيناً أن المرحلة الأولى تعتمد على توليد 5 ميجا واط في الساعة الواحدة، بإجمالي سنوي 40 جيجا، والهدف الوصول إلى 80 ميجا واط في الساعة.وبين أن فكرة المشروع جاءت من منطلق كمية النفايات الكبيرة الموجودة في قطاع غزة، ولما لها من أضرار بيئية للتربة والهواء والمياه الجوفية، مضيفاً أن المشروع عامل مساعد للتكنولوجيا الخضراء ويحسن البيئة والهواء ويقلل من نسبة التلوث في المياه الجوفية.وأضاف "كما يوفر فرص العمل في المجتمع لأن المشروع يحتاج لأيدي عاملة، كما يساهم في تخفيف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة".