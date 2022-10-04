شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسيلم نفسه

المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسيلم نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، المتهم حسن عمر إبراهيم الشنتف، صاحب هوية رقم (918995655) سكان شمال غزة، عشرة أيام من تاريخ الإثنين الموافق 03/10/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

وقالت إنه "على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة".

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