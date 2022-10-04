المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسيلم نفسه





وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.



وقالت إنه "على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة".





رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، المتهم حسن عمر إبراهيم الشنتف، صاحب هوية رقم (918995655) سكان شمال غزة، عشرة أيام من تاريخ الإثنين الموافق 03/10/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.