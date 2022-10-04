المحامي شتات: تم إبلاغنا بشكل رسمي رفض الإفراج عن المطارد اشتية

رام الله - دنيا الوطنقال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات، مساء اليوم، إنه "تمّ إبلاغنا بشكل رسمي الآن برفض الافراج عن المطارد مصعب شتية". لافتةً إلى أن ذلك يأتي في إطار "مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".وأضاف: "نستنكر هذا القرار الذي يُشكل جريمة عدم تنفيذ قرارات محاكم، وإننا بهذا الاعلان نُشعر سعادة النائب العام الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب شتية فوراً."وفي وقت سابق، أصدرت محكمة أريحا قرارًا بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية بعد 16 يومًا من اعتقاله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.ويُذكر أن المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية، قد أشارت إلى أن قرار التحفظ على المواطنيْن مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعٍ موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، طلال دويكات، أن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".