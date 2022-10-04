الاحتلال يصيب مواطناً ويعتقله شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا واعتقلته قرب مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود بمحافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة وأصابت سائقها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن تعتقله.في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية قرب قرى وبلدات شمال وشرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية بنصبت حواجز عسكرية قرب قرى بيتين والطيبة، ومنطقة عيون الحرامية، ومدخل مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.