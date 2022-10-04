إصابة شرطي إسرائيلي بنيران صديقة بالقرب من مستوطنة (عوفرا)

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم، إن " أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، أُصيب بنيران صديقة خلال إطلاق النار نحو مركبة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية دهس قرب سلواد شمال شرق رام الله".وفي وقت سابق، أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بإصابة شرطي إسرائيلي في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة.في حين، قال المراسل العسكري الإسرائيلي، تال ليف رام إنه "يجري فحص طبيعة الإصابة، حيث توجد احتمالية انبعاث الرصاصة من سلاحه الشخصي بالخطأ، أو إصابة نتيجة إطلاق الجيش النار نحوه أثناء محاولته إيقاف سيارة فلسطينية حاولت دهسه".