حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأكد حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى دعوة رسمية من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية الشقيقة، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية برعاية كريمة من الرئيس عبد المجيد تبون يومي 10و11/10/2022.وقال حزب الشعب في بيان صحفي، أن الحزب سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني في الجزائر بوفد قيادي برئاسة أمينه العام بسام الصالحي، منطلقاَ من إدراكه لأهمية وضرورة انجاح الحوار من أجل إنهاء الانقسام واستعادة وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في ظل المخاطر الحقيقية التي يواجهها شعبنا لتصفية حقوقه الوطنية، والتحديات الكبيرة التي تتعلق بوضعه الراهن ومستقبله.وأشار حزب الشعب انه يرحب بكل الجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام من قبل كل الحريصين على وحدة الشعب الفلسطيني، مجدداَ تقديره العالي لمواقف القيادة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك جدد ترحيبه بالمبادرة والمساعي الجزائرية لرعاية وإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.