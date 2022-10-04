شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
جدد البرلمان العربي ، تأكيده على الثوابت التي تنطلق منها مواقف البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية الاستراتيجية، وفي مقدمتها، القضية الأولى المركزية، القضية الفلسطينية؛ مؤكداً موقفه الثابت لدعم ومساندة الأشقاء في دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ووقف الاستيطان، وحل قضية اللاجئين، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية. 

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي .  

وأعرب البرلمان العربي ، عن ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية "قمة استثنائية"، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لا سيَّما وأنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية المشتركة، في التصدي لما تواجهه أمتنا العربية من تحديات على كافة المستويات ومن أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. 

وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من الموضوعات المهمة منها،  مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول "سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، إلى جانب مشاريع القوانين الاسترشادية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021 وخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال بحلول عام 2026 إلى جانب عدد من القوانين الاسترشادية منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني في الدول العربية.

كما ناقشت تأثير الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي، إلى جانب مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية ومشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي يومي 1-2 يونيو 2022 بالمنامة بمملكة البحرين.

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