إصابة مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة (عوفرا)























رام الله - دنيا الوطنأفاد وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عوفرا) شرق رام الله.ووفقًا لموقع (0404) الإسرائيلي، فإن "المصاب مجند إسرائيلي وقد أصيب في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة".في حين، قال المراسل العسكري الإسرائيلي، تال ليف رام إنه "يجري فحص طبيعة الإصابة، حيث توجد احتمالية انبعاث الرصاصة من سلاحه الشخصي بالخطأ، أو إصابة نتيجة إطلاق الجيش النار نحوه أثناء محاولته إيقاف سيارة فلسطينية حاولت دهسه".