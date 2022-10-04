شؤون فلسطينية

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد مؤيد شعبان والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان الأستاذ جميل سجدية.

وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بينهما في مجال توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة أوضاع حقوق الإنسان التي تتدهور باضطراد بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب وغيرها غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان.

من جانبه شكر رئيس هيئة الجدار السيد مؤيد شعبان النائب العام على حسن الاستقبال، مقدما لعطوفته لمحة عن أبرز انتهاكات الاحتلال والمستعمرين في الضفة لشهر أيلول من العام 2022، من التوسع الاستعماري، والسيطرة على الموارد الطبيعية بما فيها المياه والأراضـي، والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتخريب وتجريف الأراضي الفلسطيني.

بدوره أكد النائب العام على جهوزية النيابة العامة لتقديم المساعدة القانونية المتعلقة بتوثيق جرائم الاحتلال وفقا للمعايير والأسس القانونية؛ مشيراً أن النيابة العامة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرصد وتوثيق كافة جرائم الاحتلال المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ، مؤكداً إن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة فلسطين.

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