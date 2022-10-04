شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع مكتب "إيراسموس" في فلسطين، الاجتماع الأول للجنة تدويل مؤسسات التعليم العالي، وذلك لبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية ودور "ايراسموس" في هذا السياق.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير إيراسموس في فلسطين د. عبد الكريم دراغمة، ومدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة د. شاهر زيود، وأعضاء اللجنة د. شاهيناز نجار من الجامعة العربية الأمريكية، و د. رانيا أبو سير من جامعة القدس ، و د. أمير خليل من جامعة بيرزيت ، و د. سائد خياط من جامعة فلسطين التقنية "خضوري".

وفي هذا السياق، أكد الوكيل صالح العمل، وبتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس؛ على تطوير إطار سياسات خاص بتدويل الجامعات الفلسطينية، لافتاً إلى أهمية انفتاح الجامعات على العالم، وخلق المزيد من العلاقات التعاونية مع الجامعات في العالم.

ولفت صالح إلى أن العقبات التي يفرضها الاحتلال على الأكاديميين والطلبة الأجانب وكذلك الأكاديميين والطلبة الفلسطينيين؛ لن تثني عزيمة الجامعات الفلسطينية، وستكون حاضرة بقوة على المستويات الدولية والإقليمية، بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، قدّم دراغمة عرضاً حول أهمية الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية وأولويات عمل اللجنة، والمحاور الرئيسة المتعلقة بالتبادل الأكاديمي على مستوى الباحثين، والبحث العلمي التطبيقي، وبراءات الاختراع، والتصنيف الدولي للجامعات.

أشار المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة عقد يوم فلسطيني للتشبيك الدولي والإقليمي للجامعات؛ بمشاركة مؤسسات تعليم عالٍ دولية وإقليمية، وكذلك تحديد الأولويات البحثية في مجالات يمكن للجامعات الفلسطينية تحقيق إضافات وإنجازات بحثية وبراءات اختراع من خلالها.

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