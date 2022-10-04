شؤون فلسطينية

مرداوي: تدنيس المستوطنين للمقدسات لا يردعه سوى دوي الرصاص

مرداوي: تدنيس المستوطنين للمقدسات لا يردعه سوى دوي الرصاص
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إنّ إصرار المستوطنين على المساس بالمشاعر الدينية للمسلمين ومواصلة تدنيس المقدسات استفزاز، لا يردعه سوى دوي الرصاص وأدوات المقاومة الخشنة صوب جنود الاحتلال والمستوطنين والحواجز والمواقع العسكرية.

 وبين أن المخاطر المحدقة بالأقصى والمسجد الإبراهيمي تستدعي استعدادًا أعلى للمواجهة والتصدي للمستوطنين، ويقظة على مدار الساعة وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجدين من كل المناطق.

 وأكد مرداوي أن الصمت على تغول الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، يشجعهم على المزيد من التهويد والتدنيس وتمرير المخططات  التلمودية.

 وشرعت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، صباح اليوم،
بتنفيذ مخططاتها لاقتحام باحات المسجد الأقصى عيشة بما يسمى "عيد الغفران".

 ووفق مصادر محلية، فإن 230 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، منذ الساعة السابعة صباحا.

 وقام مستوطنون بنفخ البوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

 وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة، المقامة في حوارة وبيت فوريك بالإضافة إلى مفرق جيت، في ظل انتشار المستوطنين بأعداد كبيرة.

 وتجمع عشرات المستوطنين على دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأقاموا طقوسهم التلمودية، وقام مستوطن بالنفخ في البوق. 

وهاجم مستوطنون مدرسة حوارة الثانوية جنوب نابلس، واعتدوا على طلبتها، كما رشق شبان حافلة لجنود الاحتلال بالحجارة في بلدة حوارة بنابلس.

 وأصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية. 

أخبار ذات صلة

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر

إصابة مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة (عوفرا)

إصابة مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة (عوفرا)

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

&#34;شؤون اللاجئين&#34; وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50% من رسوم الأبحاث للاجئين

"شؤون اللاجئين" وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50% من رسوم الأبحاث للاجئين

&#34;الخارجية&#34;: توزيع أدوار مفضوح بين جيش الاحتلال والمستوطنين لسرقة المزيد من الأراضي

"الخارجية": توزيع أدوار مفضوح بين جيش الاحتلال والمستوطنين لسرقة المزيد من الأراضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

حزب الشعب يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار في الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

"التعليم العالي" تبحث تعزيز المجالات البحثية مع الجانب الألماني

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر

البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية؛ ومحورية القمة العربية بالجزائر

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال

النائب العام ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يبحثان التعاون المشترك في مجال توثيق جرائم الاحتلال

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

مرداوي: تدنيس المستوطنين للمقدسات لا يردعه سوى دوي الرصاص

مرداوي: تدنيس المستوطنين للمقدسات لا يردعه سوى دوي الرصاص

&#34;شؤون اللاجئين&#34; وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50% من رسوم الأبحاث للاجئين

"شؤون اللاجئين" وجامعة القدس توقعان اتفاقية لمنح ماجستير بتخفيض 50% من رسوم الأبحاث للاجئين

فريق بحثي من جامعة النجاح يفوز بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز بالبحث العلمي 2022

فريق بحثي من جامعة النجاح يفوز بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز بالبحث العلمي 2022

منوعات

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

عبير سندر تحسم خبر انفصالها عن زوجها الأجنبي

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض

شاهد: نيللي كريم تكشف عن حقيقة تعرضها للعنف الزوجي

شاهد: نيللي كريم تكشف عن حقيقة تعرضها للعنف الزوجي

شاهد: دوللي شاهين تكشف تفاصيل صادمة خلال خيانة زوجها لها

شاهد: دوللي شاهين تكشف تفاصيل صادمة خلال خيانة زوجها لها

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للتحرش

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للتحرش

شاهد كيف ظهرت عبير صبري من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي العمرة

شاهد كيف ظهرت عبير صبري من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي العمرة

شاهد: محمد رمضان يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد رمضان يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: آخر ظهور لأيمن زيدان يثير الجدل بين جمهوره

شاهد: آخر ظهور لأيمن زيدان يثير الجدل بين جمهوره

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يكشف عن استدعاء الشرطة له

شاهد: المتحول الجنسي بدر خلف يكشف عن استدعاء الشرطة له

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

عربي

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفص مصري ويوناني له

اتفاق تركي ليبي بشأن الطاقة ورفص مصري ويوناني له

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة

الأردن تكشف تفاصيل ضبط كمية من المواد المخدرة بحرًا

الأردن تكشف تفاصيل ضبط كمية من المواد المخدرة بحرًا