شؤون فلسطينية

فريق بحثي من جامعة النجاح يفوز بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز بالبحث العلمي 2022

فريق بحثي من جامعة النجاح يفوز بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز بالبحث العلمي 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حصل فريق بحثي من مختبر علم الأعصاب في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، برئاسه الدكتور محمد قنيبي، مؤسس ومدير المختبر، وفريقه المكون من أ. شروق صبح، وزملائه من قسم الكيمياء أ.د. عثمان حامد، ومن دائرة الصيدلة، د. محمد هواش ود. نضال جرادات على المركز الأول بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز في البحث العلمي للعام 2022.

جاء ذلك عن مقال بحثي بعنوان "The AMPA receptor biophysical gating properties and binding site: Focus on novel curcumin-based diazepines as non-competitive antagonists" والذي نشر في مجلة Bioorganic Chemistry بمعامل تأثير 5.307، والذي يهتم بدراسة تأثير المركبات المشتقة من الكركم على خصائص البوابة الفيزيائية الحيوية لمستقبلات امبا العصبية ومواقع ارتباطها.

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